النفط قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع مع ترقب نتائج محادثات أمريكا والصين

ارتفعت أسعار النفط نحو أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع الأربعاء وسط تقييم لنتائج المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي ستعرض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحلول الساعة 0802 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات أو 0.1 بالمئة لتسجل 66.96 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 65.16 دولار.

وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أمس الثلاثاء في ختام مفاوضات مكثفة استمرت يومين في لندن إن المسؤولين الأمريكيين والصينيين اتفقوا على إطار عمل لوقف الإجراءات التجارية المتبادلة وحل المشكلات المتعلقة بقيود التصدير الصينية على المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس. وتعد البلدان أكبر اقتصادين في العالم وكذلك أكبر مستهلكين للنفط عالميا.

وقال تاماس فارجا المحلل لدي بي.في.إم إن مخاطر الهبوط المتعلقة بتجارة النفط زالت مؤقتا، على الرغم من أن رد فعل السوق فاتر لأنه لم يتضح كيف سيتأثر النمو الاقتصادي والطلب العالمي على النفط.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي "أعتقد أن هذا يزيل بعض المخاطر السلبية وخاصة على الاقتصاد الصيني، ويدعم استقرار الاقتصاد الأمريكي ومن شأن كلاهما أن يزيد من الطلب على النفط ويدعم الأسعار".

وتعتزم مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء منهم روسيا، زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميا للشهر الرابع على التوالي.

وقال حمد حسين الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة إن "الطلب المرتفع على النفط داخل اقتصادات مجموعة أوبك+ - وأبرزها السعودية - قد يبدد المعروض الإضافي من المجموعة ويدعم أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة".

وفي وقت لاحق من اليوم الأربعاء، ستركز الأسواق على التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط الأمريكية المقرر أن تصدره إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهي الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة.

وذكرت مصادر نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفظ الأمريكية انخفضت 370 ألف برميل الأسبوع الماضي.