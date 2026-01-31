قوة الدولار تحاصر الذهب.. والفضة دون 100 دولار

هوت أسعار الذهب بأكثر من ⁠8%، أمس، متأثرة بقوة الدولار، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب عن مرشحه لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي، لكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتسجيل أقوى مكاسب شهرية منذ 1982.

وتراجعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى بشكل حاد مع بدء عمليات جني الأرباح. وخلال التعاملات، هبط الذهب في المعاملات الفورية 5.7% إلى 5087.99 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض إلى 4957.54 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، وهوت العقود الأمريكية الآجلة ⁠للذهب تسليم فبراير 4.6% إلى 5081.70 دولاراً.

وقالت رانيا جول، كبيرة محللي الأسواق لدى إكس.إس دوت كوم «أُفسّر هذا التراجع بأنه تصحيح قوي وجني أرباح عقب ​الارتفاع السريع، وهو ما دفع كثيرا من المستثمرين والمؤسسات إلى ​إعادة تقييم مراكزهم وتقليص انكشافهم ​على المخاطر».

ولامس الذهب مستوى لم يبلغه من قبل عند 5594.82 دولاراً أول من أمس. وارتفع الدولار بعد أن وقع اختيار ترامب على كيفن وارش، العضو السابق في مجلس الاحتياطي الاتحادي والذي يُنظر إليه على أنه يميل نسبياً إلى ​التشديد النقدي، لقيادة ​البنك المركزي الأمريكي.

وهوى سعر الفضة في المعاملات الفورية 14.1% إلى 99.79 دولاراً للأونصة بعد أن سجل ذروة قياسية عند 121.64 دولاراً أول من أمس . وكسب المعدن ‍42% هذا الشهر، ويتجه لتسجيل أفضل أداء شهري على الإطلاق. وخسر البلاتين 12.6% إلى 2298.76 دولاراً بعد بلوغه أعلى مستوى على الإطلاق عند 2918.80 دولاراً الاثنين الماضي بينما نزل البلاديوم 9.3% إلى 1819.75 دولاراً.