تراجع الذهب والفضة من ذروة قياسية

تراجعت أسعار الذهب، في جلسة متقلبة أمس، بنحو 1.07% إلى 5282 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعها في بداية التداولات إلى مستوى ⁠قياسي قرب 5600 دولار أمس، مع تهافت المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، ‌وسط حالة من الضبابية الجيوسياسية، وتراجع المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة.

وخلال التعاملات صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.2% إلى 5516.71 دولاراً للأونصة بعد أن بلغ ذروة 5594.82 دولاراً في وقت سابق فيما تحولت الأسعار إلى التراجع لاحقاً وهبط المعدن الأصفر أكثر من 1% إلى 5282 دولاراً.

وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 4% إلى 5509.60 دولارات بعدما سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 5626.80 دولاراً في وقت سابق. وحقق الذهب مكاسب تجاوزت 27% هذا ⁠العام بعد أن دفعت حالة الضبابية السياسية في الولايات المتحدة المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 117.42 دولاراً للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 120.45 دولاراً في وقت سابق قبل أن تتراجع 1.39% إلى 111.83 دولار للأونصة وارتفعت الفضة بنحو 64% هذا العام. وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.8% إلى 2743.80 دولاراً بعد أن سجل مستوى قياسياً عند 2918.80 دولاراً الاثنين الماضي وانخفض البلاديوم 0.2% إلى ‍2070 دولاراً للأونصة.