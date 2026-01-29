إنفيديا ومايكروسوفت وأمازون تدرس استثمار 60 مليار دولار في أوبن إيه.آي

ذكر ‌موقع ذا إنفورميشن أمس الأربعاء أن شركات إنفيديا وأمازون ومايكروسوفت تخوض محادثات لاستثمار ما يصل إلى 60 مليار دولار ⁠في شركة أوبن إيه.آي.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع أن إنفيديا، وهي مستثمر حالي ⁠تستخدم رقائقها في تشغيل نماذج أوبن إيه.آي للذكاء الاصطناعي، تجري محادثات لاستثمار ما يصل إلى 30 ​مليار دولار.

وقال التقرير إن ​مايكروسوفت، التي تدعم ​الشركة منذ فترة طويلة، تجري محادثات لاستثمار ‌أقل من ‌10 ⁠مليارات دولار.

وأضاف أن أمازون، التي ستكون مستثمرا جديدا، تعقد مناقشات لاستثمار أكثر من 10 مليارات ​دولار ​وربما أكثر من 20 مليار دولار.

وقال التقرير إن أوبن إيه.‍آي على وشك تلقي شروط الاستثمار من هذه الشركات.

وتواجه أوبن إيه.آي ارتفاعا في تكاليف تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي مع اشتداد المنافسة من جوجل التابعة لشركة ألفابت.