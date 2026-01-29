أعلى سعر للنفط في 4 أشهر

صعد النفط، أمس، إلى أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر بعدما عطلت عاصفة شتوية إنتاج الخام في الولايات المتحدة، وتراجع الدولار واستمرار انقطاع إنتاج كازاخستان.
وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتاً أو 0.6%، إلى 67.95 دولاراً للبرميل وزاد خام غرب تكساس الأمريكي 37 سنتاً، أو 0.6% مسجلاً 62.76 دولاراً ويتجه الخامان لتحقيق أكبر ارتفاع شهري بالنسبة المئوية منذ يوليو 2023.
ومن المتوقع أن يرتفع سعر برنت بنحو 12%، وخام غرب تكساس بحوالي 10%.
ويحوم الدولار قرب أدنى مستوى في 4 سنوات مقابل سلة عملات رئيسية ما يقلل من تكلفة السلع الأولية المقومة بالدولار على حائزي العملات الأخرى.