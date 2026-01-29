أعلى سعر للنفط في 4 أشهر

صعد النفط، أمس، إلى أعلى ⁠مستوى منذ أواخر سبتمبر بعدما عطلت عاصفة شتوية إنتاج الخام في الولايات المتحدة، وتراجع ‌الدولار واستمرار انقطاع إنتاج كازاخستان.

وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتاً أو 0.6%، إلى 67.95 دولاراً للبرميل وزاد خام غرب تكساس الأمريكي 37 سنتاً، أو 0.6% مسجلاً 62.76 دولاراً ويتجه الخامان لتحقيق أكبر ارتفاع شهري بالنسبة المئوية منذ يوليو 2023.

⁠ومن المتوقع أن يرتفع سعر برنت بنحو 12%، وخام غرب تكساس بحوالي 10%.

ويحوم الدولار قرب أدنى مستوى في 4 سنوات مقابل سلة عملات رئيسية ما يقلل من تكلفة ⁠السلع الأولية المقومة بالدولار على حائزي العملات الأخرى.