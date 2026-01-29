إتهام «إيزي جيت» بالتضليل في أسعار الأمتعة

توصلت هيئة تنظيمية بريطانية إلى أن ادعاء شركة «إيزي جيت» للطيران الاقتصادي بأن تكلفة إضافة حقائب اليد الكبيرة إلى حجوزات السفر «تبدأ من 5.99 جنيهاً إسترلينياً» (8.27 دولاراً) يُعد «مضللاً».

وأفادت «هيئة معايير الإعلان» بعدم وجود «دليل كافٍ» على إتاحة هذا السعر «على نطاق واسع من مسارات رحلات الطيران وتواريخها».

ومنعت «هيئة معايير الإعلان» شركة الطيران من استخدام هذه العبارة في المواد التسويقية الخاصة بها، وطلبت منها ضمان أن تكون أقل الأسعار بالنسبة لحقائب اليد الكبيرة متاحة في المستقبل «على نسبة كبيرة من الرحلات».

وتم تصميم حقائب اليد الكبيرة لكي تناسب الخزائن العلوية في الطائرات.

وتفرض معظم شركات الطيران منخفضة التكاليف رسوماً إضافية على المسافرين الذين يحملون أياً من مثل هذه الحقائب.

وقالت شركة «إيزي جيت» للهيئة التنظيمية، إن سعرها المعلن دقيق ومتوفر على نطاق واسع من مسارات الطيران، ولكن الأسعار تختلف وفقاً لعوامل مثل مدى التوفر والطلب والتكاليف التشغيلية.