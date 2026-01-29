الصين: تخفيضات الضرائب تجاوزت 400 مليار دولار

كشفت السلطات الضريبية الصينية، أمس، أن قيمة تخفيضات الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى استرداد الضرائب التي تم تقديمها لدعم الابتكار العلمي والتكنولوجي والتصنيع خلال العام الماضي تجاوزت 2.8 تريليون يوان (نحو 401.4 مليار دولار).

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن جينج لين، رئيس إدارة الضرائب الحكومية، قوله في مؤتمر وطني للعمل الضريبي، إن هذه الحوافز أسهمت بشكل كبير في تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة.

وبلغ إجمالي إيرادات الضرائب والرسوم في الصين خلال العام الماضي 33.1 تريليون يوان مدعومة بالنمو الاقتصادي المطرد وعوامل إيجابية أخرى، وفقاً للبيانات التي نشرت في المؤتمر.

كما سجل الناتج المحلي الإجمالي للصين نمواً بنسبة 5 % سنوياً في عام 2025، محققاً بذلك الهدف السنوي.

كما أشارت البيانات إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية، قبل خصم إعفاءات ضريبة الصادرات، بنسبة 2.7% على أساس سنوي لتصل إلى 17.8 تريليون يوان.

وزادت أقساط التأمين الاجتماعي بنسبة 5.6 % سنوياً لتصل إلى 9.1 تريليونات يوان. وبلغ إجمالي الإيرادات غير الضريبية 5.6 تريليونات يوان.