أسهم كوريا الجنوبية تتجاهل تهديدات ترامب.. وكوسبي إلى مستوى تاريخي

سجلت الأسهم الكورية الجنوبية أعلى مستوى إغلاق في تاريخها عند مستوى قياسي جديد، الثلاثاء، لتتجاوز حاجز 5000 نقطة، للمرة الأولى على الإطلاق، مدعومة بالمكاسب الأخيرة لأسهم التكنولوجيا، وذلك رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على الواردات الكورية، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وسجل الوون الكوري تراجعاً مقابل الدولار الأمريكي.

وقفز مؤشر «كوسبي» بمقدار 135.26 نقطة، أو 2.73%، ليصل إلى 5084.85 نقطة.

وسجل مؤشر كوسبي مكاسب جيدة هذا العام، متجاوزاً حاجز 5000 نقطة منذ يوم الخميس الماضي.

وهذه هي المرة الأولى التي يُغلق فيها المؤشر فوق مثل هذا المستوى القياسي.

وكان حجم التداول كبيراً عند 472 مليون سهم بقيمة 28 تريليون وون (19.4 مليار دولار أمريكي)، مع تفوق الأسهم الخاسرة على الرابحة بواقع 472 مقابل 410.

واشترى المستثمرون الأجانب أسهماً بلغت قيمتها الصافية 850 مليار وون، بينما باع المستثمرون الأفراد أسهماً بصافي تريليون وون. كما اشترت المؤسسات أسهماً بصافي 232 مليار وون.