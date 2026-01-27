النفط يهبط رغم تراجع الإنتاج في أمريكا جراء عاصفة شتوية

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء ⁠على الرغم من العاصفة الشتوية العاتية التي قلصت إنتاج ‌الخام وأثرت في المصافي على ساحل الخليج في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 65.31 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01.45 بتوقيت جرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط ⁠الأمريكي 24 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 60.39 دولارا للبرميل.

وفي الولايات المتحدة، أشارت تقديرات المحللين والمتعاملين إلى تراجع الإنتاج بما يصل إلى مليوني ⁠برميل يوميا، أو نحو 15 بالمئة من الإنتاج الوطني في بداية الأسبوع بفعل عاصفة شتوية اجتاحت البلاد مما أدى للضغط على البنية التحتية للطاقة وشبكات الكهرباء.

وقال دانيال ​هاينز المحلل في إيه.إن.زد إن ​عددا من المصافي على ساحل ​الخليج أبلغ عن مشاكل مرتبطة بالطقس شديد البرودة، مما أثار مخاوف من ‌انقطاع إمدادات الوقود.

في ‌غضون ذلك، ⁠قال مسؤولان أمريكيان لرويترز أمس الاثنين إن حاملة طائرات أمريكية وسفنا حربية داعمة وصلت إلى الشرق الأوسط، في تعزيز للقدرات المتاحة للرئيس دونالد ترامب ​للدفاع عن ​القوات الأمريكية أو ربما تنفيذ عمل عسكري ضد إيران.

وقال هاينز "مخاطر الإمدادات لم تختف تماما ... لا يزال التوتر ‍في الشرق الأوسط مستمرا بعد إرسال الرئيس ترامب قطعا بحرية إلى المنطقة".

وقال ثلاثة مندوبين من أوبك+ لرويترز إن من المتوقع أن يبقي ثمانية أعضاء في التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، ‍على وقف المجموعة لزيادة إنتاج النفط في مارس وذلك خلال اجتماع يعقد في الأول من فبراير، مع ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض إنتاج كازاخستان من النفط.