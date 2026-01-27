المؤشر نيكاي يستقر وسط مكاسب التكنولوجيا

استقر المؤشر نيكاي الياباني ⁠اليوم الثلاثاء فيما طغى الحذر بشأن التدخل المحتمل من ‌السلطات حيال العملة على مكاسب أسهم التكنولوجيا ذات الثقل.

واستقر المؤشر نيكاي عند 52882.37 بحلول الساعة 0147 بتوقيت جرينتش، في حين انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة إلى 3548.89.

وقفز الين يوم الجمعة ⁠وارتفع إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين خلال الليل، مع تزايد التكهنات بشأن تدخل منسق حيال العملة من قبل السلطات الأمريكية بعد تصريحات لرئيسة ⁠الوزراء اليابانية ودبلوماسي كبير في مجال العملات.

وقال هيرويوكي أوينو المحلل في سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول "لا يزال المستثمرون في الأسهم يحاولون معرفة موقف ​الين.. ولا يزالون حذرين بشأن التدخل في العملة".

وسجل الين ​في أحدث تعاملات ​154.3 مقابل الدولار، وهو أعلى بكثير من المستوى المتدني الذي سجله ‌يوم الجمعة عند ‌159.23. ارتفعت ⁠الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية، إذ صعد سهم أدفانتست 1.89 بالمئة وسهم طوكيو إلكترون 0.5 بالمئة. وتقدم سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال ​التكنولوجيا 0.32 ​بالمئة.

وانخفض سهم مجموعة سوني 1.52 بالمئة، مشكلا أكبر ضغط على المؤشر توبكس، بينما تراجع سهم تويوتا موتور ‍0.6 بالمئة.

وقال أوينو "المستوى الحالي للين سلبي بالنسبة للمصدرين، ولكنه إيجابي للحملة الانتخابية". وبدأت الأحزاب السياسية اليابانية حملة انتخابية اليوم الثلاثاء بعد أن دعت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى إجراء انتخابات عامة في الثامن من فبراير.

وقال أوينو إن قوة الين إيجابية بالنسبة لتاكايتشي التي تدعم التيسير النقدي. ويميل ضعف الين إلى رفع تكاليف الواردات وزيادة التضخم والضغط على بنك اليابان المركزي لتشديد السياسة النقدية. وارتفع سهم نيسوي كورب للأغذية المجمدة أربعة المئة ليصبح أكبر الرابحين ‍على المؤشر نيكاي.