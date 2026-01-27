الذهب والفضة بالقرب من مستويات مرتفعة قياسية

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن تجاوز ⁠مستوى 5100 دولار للمرة الأولى في الجلسة السابقة، مع استمرار الطلب ‌على الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي، بينما حومت الفضة أيضا قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى5065.07 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0329 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 5110.50 دولارات أمس.

وتراجعت العقود الأمريكية ⁠الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.4 بالمئة إلى 5059.90 دولارا للأوقية.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "نهج سياسات ترامب المثير للاضطرابات هذا العام يصب ⁠في مصلحة المعادن النفيسة بوصفها استثمارا دفاعيا. وتهديداته بفرض رسوم جمركية أعلى على كندا وكوريا الجنوبية كافية ليظل الذهب خيار ملاذ آمن". ومما يزيد الأمور غموضا من الناحية الجيوسياسية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس ​الاثنين إنه سيرفع الرسوم الجمركية على واردات كوريا الجنوبية من ​السيارات والأخشاب والأدوية إلى 25 بالمئة، منتقدا ​سول لعدم إقرار اتفاق تجاري تم التوصل إليه مع واشنطن.

وجاء ذلك بعد أن هدد ترامب ‌بفرض رسوم جمركية ‌على أوتاوا في أعقاب ⁠زيارة رئيس الوزراء مارك الكندي كارني إلى الصين في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال ووترر "أدى تدخل المسؤولين الأمريكيين واليابانيين لتثبيت سعر الين إلى تراجع الدولار وهو ما كان ​بمثابة هدية لسعر ​الذهب"، في حين تعرض الدولار لمزيد من الضغوط بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي المحتمل وسياسات ترامب المتقلبة، مما أدى إلى انخفاض سعر الذهب المقوم بالدولار للمستهلكين من حائزي ‍العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في اجتماعه الذي سيبدأ في وقت لاحق اليوم، وسط تحقيق جنائي تجريه إدارة ترامب مع رئيسه جيروم باول.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 5.2 بالمئة إلى 109.‍22 دولارات للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 117.69 دولارا أمس الاثنين. وارتفعت الفضة بالفعل 53 بالمئة منذ بداية العام. وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 2658.19 دولارا للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 2918.80 دولارا في الجلسة السابقة، بينما انخفض البلاديوم ‍1.3 بالمئة إلى 1956.⁠31 دولارا.