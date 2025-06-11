وزيرة فرنسية تحذر من خطر رقابة صندوق النقد والاتحاد الأوروبي على بلادها

قالت وزيرة الميزانية الفرنسية أميلي دو مونشالان أمس: إن على فرنسا تنظيم شؤونها المالية أو مواجهة خطر وضعها تحت إشراف صندوق النقد الدولي أو المؤسسات الأوروبية.

وأضافت مونشالان لإذاعة (آر تي إل) «نحن بحاجة إلى الاستيلاء على سلاح الميزانية مجدداً وتصحيح مسار بيتنا وإعادة ترتيبه، لأنه إذا لم نفعل ذلك فإن آخرين سيتخدون قرارات نيابة عنا».

وعند سؤالها عما إذا كانت فرنسا تواجه خطر إشراف صندوق النقد الدولي، قالت: «هناك خطر من إشراف المؤسسات الدولية والمؤسسات الأوروبية ودائنينا». ويعتزم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الإعلان عن مقترحات في يوليو من شأنها السيطرة على المالية العامة، على أمل ضغط الميزانية بقيمة 40 مليار يورو (45.62 مليار دولار) في 2026.

ولدى فرنسا تاريخ طويل في انتهاك قواعد الإنفاق الزائد في الاتحاد الأوروبي، وهي تدير أكبر عجز في القطاع العام في منطقة اليورو، إذ يقدر بنحو 5.4 % من الناتج الاقتصادي خلال العام الجاري.