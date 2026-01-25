فنزويلا تتطلع لزيادة إنتاجها النفطي وسط ضغوط أمريكية

ذكر رئيس شركة النفط الحكومية العملاقة في فنزويلا (بي.دي.في.إس.إيه) أن فنزويلا تسعى إلى زيادة إنتاجها النفطي بنسبة 18% هذا العام من خلال إصلاحات مخطط لها ستفتح القطاع بالكامل أمام المستثمرين من القطاع الخاص.

وقال هيكتور أوبريجون "كان لدينا قانون... لم يكن مواكبا لما نحتاجه كصناعة" مشيرا إلى أن الهدف لعام 2026 "هو النمو بنسبة 18% على الأقل"، حسب صحيفة فنزويلا تايمز اليوم الأحد.

ويبلغ الإنتاج الحالي حوالي مليون برميل يوميا.

وكان البرلمان الفنزويلي، قد أطلق يوم الخميس الماضي، نقاشا حول مشروع قانون يهدف إلى تخفيف سيطرة الدولة على قطاع النفط الضخم في البلاد، في أول إصلاح كبير من نوعه منذ أن قام الرئيس الاشتراكي الراحل هوجو تشافيز بتأميم أجزاء من صناعة النفط عام 2007.

ومن شأن مشروع القانون أن يتيح فرصا جديدة أمام الشركات الخاصة للاستثمار في صناعة النفط، ويقيم آليات تحكيم دولية في النزاعات المتعلقة بالاستثمار.