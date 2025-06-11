النفط يصعد وسط تفاؤل بالمحادثات التجارية بين أمريكا والصين

ارتفعت أسعار النفط، أمس، وسط ترقب المستثمرين لنتائج المحادثات التجارية الأمريكية الصينية وتوقعات بانخفاض طفيف في إمدادات النفط السعودي إلى الصين.

وخلال التداولات زادت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتاً أو 0.7 بالمئة إلى 67.48 دولاراً للبرميل لتواصل المكاسب التي حققتها، الاثنين. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتاً أو 0.7 بالمئة إلى 65.72 دولاراً.

وقال هاري تشيلينجيريان، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أونيكس كابيتال: «هناك شعور بالتفاؤل يحيط بمحادثات التجارة، وتلقت الأسعار دفعة من ترقب الأسواق لنتيجة المحادثات».

ويقول محللون في جولدمان ساكس، إن الأسعار تتعافى مع تلاشي مخاوف الطلب، وذلك بفضل محادثات التجارة بين واشنطن وبكين وبيانات الوظائف في الولايات المتحدة التي جاءت إيجابية، مضيفين أن هناك مخاطر بشأن إمدادات أمريكا الشمالية بسبب حرائق الغابات في كندا.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين أن يدعم التوقعات الاقتصادية العالمية، ويعزز الطلب على السلع الأساسية بما في ذلك النفط.

في الوقت نفسه، أظهر مسح أجرته «رويترز» أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع في مايو، على الرغم من أن الزيادة كانت محدودة.

وتعمل مجموعة «أوبك+»، التي تضخ حوالي نصف النفط العالمي، وتضم أعضاء أوبك وحلفاء مثل روسيا، على تسريع خطتها لإلغاء المستوى الأخير من تخفيضات الإنتاج.