مخاوف اضطرابات الإمدادات تصعد بأسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، أمس، بعد أن جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لإيران، ما أثار المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات. وزادت العقود الآجلة لخام برنت مارس 29 سنتاً، أو 0.5%، إلى 64.35 دولاراً للبرميل.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتاً أيضاً، أو 0.7%، إلى 59.65 دولاراً للبرميل، خلال التعاملات، وتراجع الخامان بنحو 2%، أول من أمس. وزادت الأسعار بعد أن قال ترامب إن الولايات المتحدة لديها «أسطول حربي» يتجه نحو إيران، لكنه يأمل ألا يضطر لاستخدامه.
ويتجه خاما برنت وغرب تكساس لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 0.6%، بعد أن ارتفعت الأسعار في وقت سابق من الأسبوع، على خلفية تهديدات ترامب بالسيطرة على جرينلاند.