مخاوف اضطرابات الإمدادات تصعد بأسعار النفط

⁠ارتفعت أسعار النفط، أمس، بعد أن جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌تهديداته لإيران، ما أثار المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات. وزادت العقود الآجلة لخام برنت مارس 29 سنتاً، أو 0.5%، إلى 64.35 دولاراً للبرميل.

وصعد خام غرب ⁠تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتاً أيضاً، أو 0.7%، إلى 59.65 دولاراً للبرميل، خلال التعاملات، وتراجع الخامان بنحو 2%، أول من أمس. وزادت الأسعار بعد ⁠أن قال ترامب إن الولايات المتحدة لديها «أسطول حربي» يتجه نحو إيران، لكنه يأمل ألا يضطر لاستخدامه.

ويتجه خاما برنت وغرب تكساس لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 0.6%، بعد أن ارتفعت الأسعار في وقت سابق من الأسبوع، ​على خلفية تهديدات ترامب ​بالسيطرة على جرينلاند.