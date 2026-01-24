صعود الذهب.. والفضة فوق 100 دولار للمرة الأولى

ارتفع الذهب في المعاملات ⁠الفورية مقترباً من مستوى 5 آلاف دولار، أمس، فيما سجلت أسعار الفضة والبلاتين مستويات قياسية. وخلال التعاملات، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4950.44 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل مستوى ⁠قياسياً مرتفعاً عند 4967.03 دولاراً بدعم الإقبال على الملاذات الآمنة.

وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 2.7% فوق مستوى 100 دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 1.5% إلى 2667.47 دولاراً بعد أن بلغ مستوى قياسياً عند 2684.43 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.7% إلى 1907.‍45 دولارات.