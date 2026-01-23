أزمة عالمية تلوح في الأفق.. 1.2 مليار شاب يتنافسون على 400 مليون وظيفة

حذر رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" 2026 من أزمة عالمية تلوح في الأفق حيث يتنافس 1.2 مليار شخص على 400 مليون وظيفة في الفترة المقبلة.

وقال بانغا: "خلال السنوات الـ 12-15 المقبلة، سيصبح 1.2 مليار شاب في الأسواق الناشئة مؤهلين للحصول على وظيفة بمعنى أنهم سيبلغون سن 18 عاماً ومع ذلك، من المتوقع أن تنتج تلك الاقتصادات نفسها حوالي 400 مليون وظيفة"، وفق بلومبيرغ.

وحدد بانغا القطاعات الخمسة التي يركز عليها مجلس وظائف البنك الدولي، حيث كانت القطاعات الثلاثة الأولى هي البنية التحتية والرعاية الصحية الأولية والزراعة لصغار المزارعين.

وأضاف أن الفئتين الرابعة والخامسة اللتين تخلقان أكبر عدد من الوظائف هما السياحة والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.

وذكر أن الذكاء الاصطناعي و/أو بعض التقنيات الأخرى في المستقبل قد تؤدي إلى بعض التغيير، لكن من "غير المرجح أن يكون البنك الدولي مخطئًا بشأن 800 مليون شخص".

وقال بانغا إن البنية التحتية المادية والبشرية الأقوى، إلى جانب السياسات الملائمة للأعمال، أمر حيوي حيث يخلق القطاع الخاص فرص عمل بينما تمكّن الحكومة النمو.

وأشار إلى أن الأسواق الناشئة لا ينبغي أن تعتمد فقط على نقل الوظائف من الدول المتقدمة كمصدر رئيسي لخلق فرص العمل، وذلك بسبب المخاوف السياسية والجيوسياسية.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد المزارعين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والتعليم على أداء عملهم بشكل أفضل.