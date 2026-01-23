تراجع النفط وسط تقييم توقعات المعروض

انخفضت أسعار ⁠النفط، أمس، فيما يقيّم المستثمرون توقعات العرض والطلب إثر تقرير يشير إلى ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي سلباً على الأسعار.

وانخفض خام برنت 28 سنتاً أو 0.43 % إلى 64.96 دولاراً خلال التعاملات وتراجع غرب تكساس تسليم مارس سنتاً أو 0.% إلى 60.43 دولاراً وارتفعت العقود 0.4 %، أول من أمس، بعد أن علقت كازاخستان العضو في تحالف «أوبك+» الإنتاج في حقلين نفطيين بسبب مشكلات في توزيع الكهرباء.

وخفف الرئيس دونالد ترامب أول من أمس من حدة تصريحاته بشأن جرينلاند، واستبعد استخدام القوة وتراجع عن تهديداته بفرض رسوم جمركية على ⁠أوروبا.