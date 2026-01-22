الذكاء الاصطناعي يهدد 40 وظيفة… مايكروسوفت تكشف القائمة الكاملة

أصدرت مايكروسوفت قائمتها التي تضم 40 وظيفة تتداخل بشكل كبير مع الذكاء الاصطناعي، وقد حذر المختصون من أن القائمة تسلط الضوء على المهن "الأكثر عرضة للخطر"، حيث احتلت وظائف المؤرخين والمترجمين ومندوبي المبيعات مراكز متقدمة.

ورغم أن مايكروسوفت أكدت أن هذا التداخل الكبير لا يعني بالضرورة أن الذكاء الاصطناعي سيقضي على هذه الوظائف، إلا أن أصحاب العمل بدأوا بتعليق التوظيف وتقليص الوظائف لإفساح المجال أمام زيادة الإنتاجية وفق fortune.

ومع إعلان شركات مثل أمازون علناً عن تخفيضات في القوى العاملة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، يسعى العمال جاهدين لفهم الوظائف التي قد تختفي قريباً ويتم الاستعانة بمصادر خارجية لها من قبل التكنولوجيا.

بشكل عام، تُعدّ الوظائف الأكثر عرضةً للخطر تلك التي تتطلب مهارات معرفية، مثل العاملين في مجال الحاسوب أو الرياضيات أو الأعمال الإدارية في المكاتب، وفقًا لما ذكره الباحثون.

كما تحتل وظائف المبيعات مرتبة متقدمة في القائمة، نظرًا لأنها غالبًا ما تتضمن تبادل المعلومات وشرحها.

رغم أن مايكروسوفت صرّحت بأنّ قابلية تطبيق الذكاء الاصطناعي العالية لا تعني بالضرورة استبدال هذه الوظائف به، إلا أن قائمة الوظائف انتشرت بسرعة كبيرة، حيث اعتبرها المختصون " الأكثر عرضة للخطر ".

1-مترجمون فوريون ومترجمون تحريريون

2-المؤرخون

3-مضيفو الركاب

4-مندوبو مبيعات الخدمات

5-الكتاب والمؤلفون

6-ممثلو خدمة العملاء

7-مبرمجو أدوات التحكم الرقمي بالحاسوب (CNC)

8-موظفو خدمة الهاتف

9-وكلاء بيع التذاكر وموظفو السفر

10-مذيعو البرامج الإذاعية ومنسقو الأغاني في الراديو

11-موظفو الوساطة

12-معلمو إدارة المزارع والمنازل

13-مسوقو الهاتف

14- موظفو الاستقبال

15-علماء السياسة

16-محللو الأخبار، والمراسلون، والصحفيون

17-علماء الرياضيات

18-الكتّاب التقنيون

19-مدققو النصوص ومصححو النسخ

20-المضيفون والمضيفات

21-المحررون

22-مدرسو إدارة الأعمال، التعليم ما بعد الثانوي

23-أخصائيو العلاقات العامة

24-مروّجو المنتجات

25-وكلاء مبيعات الإعلانات

26-موظفو حسابات جدد

27-مساعدو الإحصاء

28- موظفو الاستقبال والتأجير

29-علماء البيانات

30-مستشارو التمويل الشخصي

31-أمناء الأرشيف

32-مدرسو الاقتصاد، التعليم ما بعد الثانوي

33-مطورو الويب

34-محللو الإدارة

35-الجغرافيون

36-نماذج

37-محللو أبحاث السوق

38-موظفو الاتصالات في مجال السلامة العامة

39-مشغلو لوحة المفاتيح

40-معلمو علوم المكتبات، التعليم ما بعد الثانوي