النفط يرتفع بعد تراجع ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة

ارتفعت أسعار النفط اليوم ⁠الخميس بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي عن تهديداته بفرض رسوم جمركية ‌في إطار مساعيه للسيطرة على غرينلاند مما قلص من احتمال اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا وقدم دعما لكل من الاقتصاد العالمي والطلب على النفط. وزاد خام برنت عشرة سنتات أو 0.15 بالمئة ⁠إلى 65.34 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0225 بتوقيت جرينتش.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس آذار 14 سنتا أو 0.23 بالمئة إلى 60.76 ⁠دولاراً للبرميل. وارتفعت العقود بأكثر من 1.5 بالمئة يوم الثلاثاء وأكثر من 0.4 بالمئة أمس الأربعاء، بعد أن علقت قازاخستان العضو في تحالف أوبك+ الإنتاج في ​حقلين نفطيين يوم الأحد بسبب مشاكل في توزيع ​الكهرباء.

واستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب أمس الأربعاء استخدام القوة، وأشار إلى أن اتفاقا يلوح في الأفق لإنهاء ‌النزاع حول المنطقة الدنمركية ‌والذي يهدد ⁠بأعمق توتر في العلاقات عبر الأطلسي منذ عقود.

وذكرت مصادر في السوق أمس الأربعاء نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي أن ‍مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير.

وقالت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.04 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في ‍16 يناير.

وأضافت المصادر أن مخزونات البنزين ارتفعت 6.21 ملايين برميل، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير 33 ألف برميل.

وقال يانج آن المحلل لدى هايتونج فيوتشرز "مخزونات الخام المرتفعة تحد من تحقيق المزيد من المكاسب في أسعار النفط في سوق متخمة بالمعروض".