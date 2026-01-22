النفط يصعد بدعم مخاوف شح الإمدادات

ارتفعت أسعار ⁠النفط، أمس، بدعم قلق شح الإمدادات، مع تقييم المستثمرين لتوقعات زيادة مخزونات الخام الأمريكية، وتوقف مؤقت للإنتاج في حقلين كبيرين في كازاخستان.

وخلال التعاملات، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتاً أو 0.2% إلى 65.03 دولاراً للبرميل، وارتفعت عقود خام ⁠غرب تكساس الأمريكي 14 سنتاً أو 0.2% إلى 60.50 دولاراً وارتفع كلا العقدين بنحو 1.5% عند التسوية في الجلسة السابقة، بعد أن أوقفت كازاخستان، العضو في «أوبك+» ⁠الإنتاج في حقلي تنجيز وكوروليف، بسبب مشكلات في توزيع الطاقة الكهربية.

وذكرت «رويترز» نقلاً عن خطاب من «تي.سي.أو» المشغلة لحقل تنجيز النفطي أن الشركة أعلنت حالة القوة القاهرة على شحنات النفط ​الخام عبر أنابيب اتحاد خط أنابيب بحر قزوين «سي.بي.​سي».