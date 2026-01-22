الجليد والبرد يهددان بإتلاف محاصيل في أوكرانيا

⁠قال المجلس الزراعي الأوكراني، وهو اتحاد ‌للمزارعين، إن الغطاء الجليدي والطقس قارس البرودة خلال الأسبوعين الماضيين قد يلحقان الضرر بمحاصيل القمح والسلجم (اللفت) الشتوية في جنوب ⁠أوكرانيا وشرقها، وفي أجزاء من مناطقها الوسطى.

وأعقب الصقيع الذي انخفضت درجة الحرارة فيه إلى 18 درجة ⁠مئوية تحت الصفر، تساقط الثلوج لفترات طويلة، ما أدى إلى تكوين طبقة جليدية فوق المحاصيل.

وقال المجلس الزراعي في ​تقرير أسبوعي «لن تفيد ​طبقة من الجليد ـ بسمك ​عدة سنتيمترات على مدى عدة أسابيع - القمح ‌أو ⁠اللفت، هناك خطر من أن يؤدي الطقس إلى إتلاف المحاصيل». وأضاف المجلس أن المشهد سيتضح في ​غضون ​أسبوعين تقريباً.

وتنتج أوكرانيا تقليدياً الحبوب الشتوية التي تزرع في الخريف وتحصد في ‍صيف العام التالي.

وعادة ما تكون إنتاجية الحبوب الشتوية أعلى من الربيعية، لكن مخاطر الطقس مرتفعة أيضاً.

وقالت وزارة الاقتصاد الأوكرانية إن المزارعين زرعوا نحو ‍4.7 ملايين هكتار من القمح الشتوي و586100 هكتار من الشعير الشتوي لحصاد عام 2026، وهي مساحة مماثلة لتلك المزروعة العام السابق.