الولايات المتحدة تتصدر سباق الذكاء الاصطناعي وأوروبا تتقدم بفارق طفيف على الصين

كشف تقرير تحليلي لشركة الاستشارات العالمية «كيه بي إم جي»، قُدِّم خلال منتدى دافوس، عن تقدم الولايات المتحدة بفارق واضح في سباق تطوير واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، تليها أوروبا التي تتقدّم بدورها بشكل طفيف على الصين. واستند التقرير إلى «مؤشر القدرات الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي»، المعد بالتعاون مع «أوكسفورد إيكونوميكس»، اعتماداً على آراء وبيانات 900 من صُنّاع القرار حول العالم.

وحلّت الولايات المتحدة في الصدارة محققة 75.2 نقطة من أصل 100، مدفوعة بسرعة تبنّي الشركات لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الأعمال اليومية، وتوافر بنية حاسوبية قوية، وأسواق مالية فعالة، إلى جانب تفوقها البحثي وتوفر كوادر قادرة على تحويل الابتكار من المختبر إلى التطبيق التجاري بسرعة.

وجاءت أوروبا في المرتبة الثانية بـ48.8 نقطة، مستفيدة من قاعدة صناعية متينة وأطر تنظيمية متقدمة، إلا أن التقرير أشار إلى ضعف استغلال هذه المقومات اقتصادياً، مع بطء إدخال الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال وبقاء العديد من التطبيقات في مرحلة التجارب. كما تواجه القارة تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الطاقة، ونقص القدرة الحاسوبية، وتجزؤ الأسواق المالية.

وتصدرت المملكة المتحدة وأيرلندا المشهد الأوروبي بـ69.2 نقطة، تليها الدول الناطقة بالألمانية بـ54 نقطة، بينما سجّلت دول وسط وشرق وجنوب أوروبا أقل من 30 نقطة. أما الصين، فحصلت على 48.2 نقطة، مستفيدة من كثافة تسجيل براءات الاختراع وسيطرتها على مكونات حاسوبية أساسية، غير أن محدودية التعاون الدولي قيّدت توسّعها التجاري.

وأوصى التقرير أوروبا بتسريع الترخيص، وزيادة تمويل الشركات الناشئة، وتعزيز القدرات الحاسوبية والكفاءات، لتسريع نقل الذكاء الاصطناعي إلى الاقتصاد الحقيقي دون انعزال تقني.