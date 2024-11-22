مستثمر أمريكي يدرس شراء خط أنابيب «نورد ستريم 2»

طلب مستثمر أمريكي من حكومة الولايات المتحدة تصريحاً لشراء خط أنابيب «نورد ستريم 2»، الذي لا يعمل حالياً، حال عرضه في مزاد، بحسب ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال.

وذكرت الصحيفة، أن الخبير المالي ستيفن لينش قدم طلباً للحكومة الأمريكية للحصول على تصريح لتقديم عطاء لشراء خط الأنابيب في حال عُرض في مزاد في إطار إجراءات إفلاس سويسرية.

وقال لينش للصحيفة إن وجود مالك أمريكي لخط الأنابيب من شأنه أن يؤثر في مفاوضات سلام مع روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا، وسوف يخدم المصالح الأمريكية طويلة الأمد.

وأضاف لينش للصحيفة «خلاصة القول: هذه فرصة تحدث كل جيل لسيطرة الأمريكيين والأوروبيين على إمدادات الطاقة لأوروبا لبقية عصر الوقود الأحفوري».

وسوف يحتاج المستثمر موافقة واشنطن لإجراء تعاملات مع الشركات الخاضعة لعقوبات أمريكية.

يشار إلى أن الشركة المشغلة لنورد ستريم 2 تتبع شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم.

وفي أيلول 2022، وقعت تفجيرات سببت ضرراً فادحاً وعمليات تسريب في خطي أنابيب نورد ستريم 2 و1.

وكان نورد ستريم 1 ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، في حين لم يدخل نورد ستريم 2 قط مرحلة التشغيل بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وما نتج عنها من خلافات سياسية.