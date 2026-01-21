انخفاض أسعار النفط في ظل توقعات بزيادة مخزونات الخام الأمريكية

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء ⁠إذ طغت توقعات زيادة مخزونات الخام الأمريكية على تأثير توقف ‌مؤقت للإنتاج في حقلين كبيرين في كازاخستان، وذلك في ظل ضغوط جيوسياسية ناجمة عن تهديدات أمريكية بفرض رسوم جمركية من أجل السيطرة على جزيرة جرنلاند.





وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتاً أو 1.22 بالمئة إلى 64.13 ⁠دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0201 بتوقيت جرينتش.

وخسرت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتا أو 1.06 بالمئة إلى 59.72 دولاراً للبرميل.

وارتفع كلا العقدين ⁠بنحو دولار واحد للبرميل أو 1.5 بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة بعد أن أوقفت كازاخستان الإنتاج في حقلي تنجيز وكوروليف يوم الأحد بسبب مشكلات في توزيع ​الطاقة. وتلقت الأسعار دعما أيضا من بيانات اقتصادية قوية ​في الصين.

وقالت ثلاثة مصادر ​لرويترز إن إنتاج النفط في حقلي قازاخستان قد يتوقف لمدة سبعة إلى 10 ‌أيام أخرى.

وقال توني ‌سيكامور محلل السوق ⁠لدى آي.جي اليوم الأربعاء إن توقف إنتاج النفط في حقلي تنجيز وكوروليف مؤقت، مشيرا إلى استمرار الضغوط التي تدفع لهبوط الأسعار بسبب الارتفاع المتوقع في ​مخزونات الخام الأمريكية إلى ​جانب التوتر الجيوسياسي.

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على دول أوروبية في حالة عدم التوصل إلى اتفاق يفضي إلى سيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند، وهو ما أدى إلى زيادة الضغوط على أسواق النفط.

وقال ترامب أمس الثلاثاء إنه "لن يتراجع" عن هدفه المتمثل في السيطرة على جرينلاند.

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز اليوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة من المتوقع أن تكون ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين من المرجح أن تكون مخزونات نواتج التقطير انخفضت.

وقدّر ستة محللين استطلعت أن مخزونات الخام ارتفعت بنحو 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في ‍16 يناير كانون الثاني.