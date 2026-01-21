تأرجح النفط مع ترقّب مستجدات غرينلاند

افتقرت أسعار النفط إلى ⁠اتجاه واضح، أمس، في وقت تراقب فيه الأسواق تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌بزيادة الرسوم الجمركية على دول أوروبية بسبب رغبته في شراء جزيرة غرينلاند، بينما أسهم ضعف الدولار وصدور بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع من الصين في دعم الأسعار.

وتأرجحت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس، إذ ارتفعت أمس قبل انخفاضها خلال التعاملات بمقدار 16 سنتاً، أو 0.⁠3%، إلى 63.78 دولاراً للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر فبراير 14 سنتاً أي 0.2% إلى 59.58 دولاراً.

وتصاعدت في مطلع ​الأسبوع مخاوف من اندلاع حرب تجارية مرة أخرى بعدما قال ترامب إنه سيفرض رسوماً إضافية قدرها 10% اعتباراً من ‌أول فبراير على السلع المستوردة من ⁠الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا وبريطانيا، على أن ترتفع إلى 25% في أول يونيو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند.

وساعدت هذه الاستراتيجية في الحد من أثر الرسوم الجمركية الأمريكية، لكن يصعب استمرارها.

وأظهرت بيانات صينية صدرت الاثنين أن استهلاك المصافي الصينية في 2025 ارتفع 4.1% على أساس سنوي، ونما إنتاج النفط الخام 1.5% ووصل كلاهما إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وتراقب الأسواق أيضاً عن كثب قطاع النفط في فنزويلا بعدما قال ترامب إن الولايات المتحدة ستتولى إدارة هذا القطاع عقب احتجازها الرئيس نيكولاس مادورو.