الدولار يرتعش.. هل يقف الاقتصاد العالمي على مفترق طرق؟

شهدت الأسواق المالية مؤخرا تباينا حادا بين أسعار الذهب والبيتكوين، في وقت تلوح فيه مخاطر جديدة على الدولار الأمريكي نتيجة تصعيد محتمل في حرب التعريفات التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقا لـ"فوربس" سجلت عملة البيتكوين انخفاضا حادا خلال ساعات قليلة، من حوالي 96,000 دولار لكل بيتكوين إلى ما يزيد قليلا على 90,000 دولار، في حين بلغ الذهب مستويات قياسية جديدة بعد تهديد ترامب بفرض تعرفة على ثمانية من حلفاء الناتو إذا لم توافق الدنمارك على صفقة بشأن غرينلاند.

وتأتي هذه التحركات وسط تحذير من الرئيس التنفيذي لبنك أمريكا بشأن سوق العملات الرقمية، إذ وصف حجم المخاطر المحتملة بما يعادل 6 تريليونات دولار، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم الأسبوعية في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تظهر ارتفاعا أعلى من التقديرات السابقة، ما قد يشير إلى دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود تضخمي غير مسبوقة.

وذكرت تقارير اقتصادية أن البنوك الاستثمارية الكبرى، مثل باركليز ومورغان ستانلي، رفعت توقعاتها لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر ديسمبر إلى 2.8–2.9٪، في حين أشارت ملاحظات صادرة عن BNP Paribas إلى أن هذه القراءة ستكون أعلى بشكل ملحوظ من مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع الماضي البالغ 2.7٪.

ويُعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لتقييم التضخم.

وقال بيتر شيف، المستثمر المعروف في الذهب والناقد للدولار والبيتكوين، إن "الانهيار المتوقع للدولار سيرفع أسعار المستهلكين بشكل كبير"، محذرا من ركود تضخمي غير مسبوق قد يضرب الاقتصاد الأمريكي.

وعلى صعيد الأسواق، أدى ضعف الدولار الأمريكي مؤخرا إلى ارتفاع الذهب والفضة إلى مستويات قياسية، مع توقعات بأن يصل الذهب إلى مستويات قريبة من 5,000 دولار للأونصة، وفقا لديفيد ويلسون، مدير استراتيجية السلع في BNP Paribas.

وبالنسبة للبيتكوين، يرى محللون أن ضعف السعر قد يستمر نتيجة حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تضغط على شهية المخاطرة.

وقال نيجك بوكين، محلل الأصول الرقمية والمؤسس المشارك لموقع Coin Bureau: "من المرجح أن نشهد مزيدا من الانخفاض ما لم يتدخل المشترون، مع وجود دعم قوي للبيتكوين حول 88,000 دولار، في ظل مخاوف مستمرة بشأن التطورات المرتبطة بغرينلاند".

ويشير الخبراء إلى أن الأسواق تواجه أسبوعا حاسما، حيث إن صدور بيانات التضخم قد يعيد رسم موازين القوى بين الدولار، الذهب، والعملات الرقمية، مؤكدين أن كلا من المستثمرين والمتداولين يحتاجون إلى الاستعداد لموجة من تقلبات الأسعار غير المسبوقة.