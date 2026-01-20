توترات غرينلاند تهز الأسواق العالمية: الأسهم تتراجع والدولار تحت ضغط واندفاع نحو الملاذات الآمنة

شهدت الأسواق العالمية موجة تراجع جديدة اليوم الثلاثاء، مع انخفاض الأسهم وتواصل ضغوط البيع على الدولار، في ظل تصاعد التوترات السياسية بعد تشديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته بشأن غرينلاند وتهديده بفرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية. وأعاد هذا التصعيد إلى الواجهة مخاوف المستثمرين من عودة سيناريو «بيع أمريكا»، الذي يدفع إلى التخارج من الأسهم الأمريكية والدولار وسندات الخزانة.

وخلال التعاملات الآسيوية، تراجعت العقود الآجلة لمؤشري «ناسداك» و«ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 1%، فيما انخفض مؤشر الدولار لليوم الثاني على التوالي، وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وفي المقابل، اتجه المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن، مسجلين ارتفاعاً في الطلب على الفرنك السويسري والذهب.

وامتد الحذر إلى الأسواق الأوروبية، حيث أشارت العقود الآجلة إلى افتتاح ضعيف بعد خسائر حادة تكبدتها الأسهم في الجلسة السابقة، بينما تراجعت أسهم آسيا والمحيط الهادئ مبتعدة عن مستوياتها القياسية الأخيرة.

انخفض مؤشر نيكاي الياباني، المؤشر الرئيسي للأسهم، لليوم الرابع على التوالي يوم الثلاثاء، مع تزايد المخاوف المالية قبيل الانتخابات المبكرة، ما أدى أيضاً إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية إلى مستويات قياسية، وحافظ على هشاشة الين.

انخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.1% إلى 52,988.80 نقطة، وخسر 2.5% خلال الأيام الأربعة الماضية، فيما يتوقع أن يكون أطول موجة بيع له في شهرين.

انخفض الطلب في مزاد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً، ووصلت عوائد هذه السندات إلى مستوى قياسي بلغ 3.35%، وذلك عقب تعهد رئيسة الوزراء تاكايتشي خلال حملتها الانتخابية بخفض ضرائب المبيعات على المواد الغذائية.

ويرى محللون أن تصعيد الخطاب الأمريكي يعزز حالة عدم اليقين بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، ويقوض الثقة في أي اتفاقات محتملة، حتى في حال حدوث تهدئة لاحقة. وفي هذا السياق، خفضت بعض المؤسسات المالية تقييمها للأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاطر السياسية.

وفي أسواق السندات، تركزت الأنظار على اليابان، حيث قادت موجة بيع واسعة إلى ارتفاع قياسي في عوائد السندات طويلة الأجل وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع المالية للحكومة. أما في سوق السلع، فقد واصل الذهب مكاسبه مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، مدفوعاً بتزايد الإقبال على التحوط في أجواء يسودها القلق والتقلب.