الدولار يسجل أدنى مستوى في أسبوع بعد موجة بيع كبيرة

تراجع الدولار لأدنى مستوياته في ⁠أسبوع في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعدما أدّت تهديدات من البيت الأبيض ‌إلى الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل جزيرة غرينلاند إلى موجة بيع واسعة في الأسهم الأمريكية والسندات الحكومية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.1 بالمئة إلى 99.004، وهو أدنى مستوى منذ 14 يناير، مع تزايد قلق المستثمرين حيال انكشافهم على الأسواق الأمريكية.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين بفرض رسوم جمركية على حلفاء أوروبيين، وهو ما أعاد إحياء ما يُعرف ⁠بتداولات "بيع أمريكا" التي برزت بعد إعلان الرسوم الجمركية في أبريل من العام الماضي، حين شهدت الأسهم وسندات الخزانة والدولار عمليات بيع متزامنة.

وتستأنف الأسواق الأمريكية التداول اليوم الثلاثاء عقب ​عطلة عامة بمناسبة يوم مارتن لوثر كينج جونيور.

وقال توني ​سيكامور، محلل الأسواق لدى آي.​جي في سيدني، إن المستثمرين يبيعون الأصول المقوّمة بالدولار "بسبب مخاوف من استمرار حالة الضبابية ‌لفترة طويلة فضلا ‌عن التحالفات ⁠المتوترة وتراجع الثقة في القيادة الأمريكية واحتمالات (فرض رسوم جمركية) مضادة وتسارع اتجاهات فك الارتباط بالدولار".

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.0 نقطة أساس عند ​4.2586 ​بالمئة. وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) أن الأسواق تتوقع بنسبة 94.5 بالمئة أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (‍البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل الذي يستمر يومين الأسبوع المقبل.

واستقر الدولار أمام العملة اليابانية عند 158.175 ينا بعد أن دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى إجراء انتخابات مبكرة في الثامن من فبراير. كما ظل ‍الدولار مستقرا أمام اليوان الصيني مسجلا 6.9536 يوان.

وانخفض الدولار الأسترالي0.1 بالمئة إلى 0.6710 دولار، بينما نزل الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5794 دولار، متراجعا من أعلى مستوى له في أسبوعين. واستقر اليورو عند 1.1640 دولار، بينما ظل الجنيه الإسترليني ثابتا ‍عند 1.3427 ⁠دولار.