انحسار مخاطر الإمدادات يضغط على أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط، أمس، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، وذلك في ظل انحسار الاضطرابات في إيران، ما قلّص احتمالات شن الولايات المتحدة هجوماً كان من شأنه تعطيل الإمدادات النفطية من أحد أكبر البلاد إنتاجاً للخام في منطقة الشرق الأوسط.

وخلال التعاملات، انخفض خام برنت 28 سنتاً بما يعادل 0.44% إلى 63.85 دولاراً للبرميل.

وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 36 سنتاً أو ⁠0.61% إلى 59.08 دولاراً للبرميل، فيما سجل عقد مارس الأكثر تداولاً 59.10 دولاراً، بانخفاض قدره 24 سنتاً أو 0.40%.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 3.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من يناير، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض 1.7 مليون برميل.

وتراقب الأسواق الخطط المتعلقة بحقول النفط الفنزويلية عقب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستتولى إدارة قطاع النفط الفنزويلي بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال وزير الطاقة الأمريكي لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تبذل قصارى ‍جهدها لمنح شركة شيفرون ترخيصاً موسعاً للإنتاج في البلاد.

وأظهرت بيانات حكومية صينية أن استهلاك مصافي النفط الصينية من الخام ارتفع 4.1% على أساس سنوي عام 2025، في حين نما إنتاج النفط الخام 1.5% مقارنة بعام 2024.