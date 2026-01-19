الصين تدعم الشركات الصغيرة عالية التقنية

قامت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية بمراجعة إجراءاتها الإدارية لتعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتسم «بالجودة»، وإدماج الشركات المعتمدة على التكنولوجيا رسمياً ضمن خططها التنموية.

وذكرت (شينخوا) أن إجراءات إدارة النمو المحدثة تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع أبريل 2026، وتقدم آلية اكتشاف استباقية لتحديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية من خلال تحليل البيانات عبر قطاعات مثل سلاسل التوريد والملكية الفكرية وتنمية المواهب.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تحسين معايير الاعتراف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات «الجودة»، مع التركيز على الحصة في الأسواق الدولية والاستثمار في البحث والتطوير وحقوق الملكية الفكرية.

ويتم تشجيع الحكومات المحلية على استخدام السياسات المالية والضريبية والصناعية لتقديم الدعم المصمم خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لاحتياجاتها الخاصة ومراحل نموها، وفقاً للإجراءات.