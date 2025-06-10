النفط يصعد وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية بين أميركا والصين

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع ترقب نتائج المحادثات الأميركية الصينية التي قد تمهد الطريق لتخفيف حدة التوتر التجاري وتعزز الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 0041 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا إلى 67.16 دولاراً للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا إلى 65.42 دولاراً، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الرابع من أبريل في وقت سابق من الجلسة.

وكان برنت قد ارتفع أمس الاثنين إلى 67.19 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ 28 أبريل، مدعوماً باحتمال توصل واشنطن وبكين إلى اتفاق تجاري.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين إن المحادثات الجارية في لندن تسير على ما يرام وإنه "لا يتلقى سوى تقارير جيدة" من فريقه.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين أن يدعم التوقعات الاقتصادية العالمية ويعزز الطلب على السلع الأساسية بما في ذلك النفط.

وفيما يتعلق بالمفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، قالت طهران إنها ستقدم قريبا مقترحا مقابلا للمقترح الأميركي الذي تعتبره "غير مقبول"، في حين أوضح ترامب أن الجانبين لا يزالان على خلاف بشأن ما إذا كان سيتم السماح للجمهورية الإسلامية بمواصلة تخصيب اليورانيوم داخل إيران.

وإيران هي ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وأي تخفيف للعقوبات الأميركية على إيران سيسمح لها بتصدير المزيد من النفط، مما سيؤثر على أسعار الخام العالمية.