«سوزوكي ماروتي» تستثمر 3.9 مليارات دولار بمصنع في الهند

أعلنت حكومة ولاية غوجارات الهندية أن شركة سوزوكي ماروتي الهند، أكبر شركة لصناعة السيارات في البلاد، تعتزم استثمار نحو 350 مليار روبية (ما يعادل 3.9 مليارات دولار) لإنشاء مصنع جديد في الولاية الواقعة غرب الهند، في خطوة تهدف إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية، ومواكبة الطلب المتنامي في السوق المحلية وأسواق التصدير.

وأوضحت حكومة غوجارات في بيان أن المصنع الجديد سيسهم في رفع القدرة الإنتاجية لشركة سوزوكي ماروتي، بما يلبي الطلب المتزايد في الهند، التي تعد ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم، إضافة إلى دعم خطط الشركة التصديرية، ويضاف المشروع الجديد إلى الطاقة الإنتاجية السنوية الحالية للشركة، البالغة 2.4 مليون سيارة.

وتحافظ سوزوكي ماروتي على موقعها شركة السيارات الأولى من حيث المبيعات في الهند، وهي مملوكة بأغلبية أسهمها لشركة سوزوكي موتور اليابانية.

وفي هذا السياق قال بارثو بانيرجي، رئيس التسويق والمبيعات في الشركة، إن سوزوكي ماروتي تواجه طلباً قوياً على سيارات الفئة الاقتصادية، مشيراً إلى أن قائمة الطلبات المتراكمة تمتد حالياً إلى نحو شهر ونصف.

وأضاف أن مبيعات الشركة للوكلاء المحليين سجلت ارتفاعاً بنسبة 37% في ديسمبر 2025 لتصل إلى 178,646 وحدة، وهو أعلى مستوى شهري في تاريخ الشركة.

وكان مجلس إدارة سوزوكي ماروتي قد وافق هذا الأسبوع على استثمار مبدئي بقيمة 49.6 مليار روبية مخصص لشراء الأراضي اللازمة لإقامة المصنع الجديد، في خطوة تمهد لبدء تنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة.