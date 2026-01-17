الصين تسجل أعلى استهلاك كهرباء في العالم متجاوزة أمريكا بأكثر من الضعف

سجلت الصين خلال عام 2025 أعلى مستوى لاستهلاك الكهرباء في تاريخ الدول، بعدما تجاوز استهلاكها ضعف ما استهلكته الولايات المتحدة، في مؤشر يعكس تسارع التحول الصناعي والرقمي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأفاد تلفزيون الصين المركزي (CCTV)، استناداً إلى بيانات الإدارة الوطنية للطاقة، بأن إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد ارتفع بنسبة 5% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 10.4 تريليونات كيلوواط/ساعة، وهو مستوى غير مسبوق عالمياً. ووفق التقرير، تجاوز هذا الرقم مجمل الاستهلاك السنوي لكل من الاتحاد الأوروبي وروسيا والهند واليابان مجتمعة.

ويعكس هذا الارتفاع تسارع الطلب على الطاقة، مدفوعاً بالتوسع الكبير في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والنمو المتواصل في استخدام السيارات الكهربائية، إلى جانب التحول الرقمي المتسارع في قطاعات الخدمات والتكنولوجيا.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة ستيت غريد كوربوريشن أوف تشاينا عزمها زيادة استثماراتها في الأصول الثابتة بنحو 40% خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف دعم توسعة شبكة الكهرباء ورفع كفاءتها لمواكبة الطلب المتنامي.

وأظهرت بيانات رسمية أن استهلاك الكهرباء في خدمات شحن واستبدال البطاريات قفز بنسبة 48.8% مقارنة بعام 2024، بينما ارتفع الاستهلاك في قطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات بنسبة 17%، ما يرسخ دور هذه القطاعات كمحرك رئيسي لنمو الطلب على الطاقة في الصين.