ماسك يطالب بتعويضات تصل إلى 134 مليار دولار من «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت»

صعد إيلون ماسك نزاعه القضائي مع شركتي «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت»، مطالباً بتعويضات مالية، تتراوح بين 79 و134 مليار دولار، على خلفية مزاعم، تفيد بإخلال شركة الذكاء الاصطناعي بالتزاماتها التأسيسية حين تخلت عن طابعها غير الربحي، ودخلت في شراكة استراتيجية مع «مايكروسوفت».

وكشف محامو ماسك في مذكرة قضائية قدمت يوم الجمعة أن قيمة التعويضات تستند إلى تقديرات خبير اقتصادي مستقل يرى أن ماسك يستحق حصة من القيمة السوقية الحالية لـ«أوبن إيه آي»، المقدرة بنحو 500 مليار دولار، نظراً لدوره التأسيسي وتمويله المبكر للشركة منذ إنشائها عام 2015.

وجاءت المذكرة بعد يوم واحد من رفض قاضٍ فيدرالي طلباً تقدمت به «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت»، لتفادي محاكمة أمام هيئة محلفين، من المقرر أن تعقد أواخر أبريل في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، ما يمهد لمعركة قانونية مفتوحة بين الأطراف.

وبحسب الوثائق يطالب ماسك باسترداد ما يعتبره «مكاسب غير مشروعة»، بعد حرمانه – وفق ادعائه – من عوائد ناتجة عن مساهمته المالية الأولية البالغة 38 مليون دولار، إضافة إلى إسهاماته التقنية والاستشارية، خلال السنوات الأولى لتأسيس الشركة.

وأوضح الخبير الاقتصادي سي. بول وازان أن قيمة المكاسب المتنازع عليها تتراوح بين 65.5 و109.4 مليارات دولار لصالح «أوبن إيه آي»، وبين 13.3 و25 مليار دولار لصالح «مايكروسوفت»، مشيراً إلى أن ماسك قد يطالب أيضاً بتعويضات عقابية.

في المقابل رفضت «أوبن إيه آي» هذه الاتهامات، ووصفت الدعوى بأنها «لا أساس لها»، معتبرة أنها جزء من حملة تهدف إلى عرقلة مسيرتها التنافسية، فيما امتنعت «مايكروسوفت» عن التعليق. وكان ماسك قد غادر مجلس إدارة «أوبن إيه آي» عام 2018، قبل أن يطلق شركته الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي عام 2023، ويدخل في مواجهة مباشرة مع سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة.