ترامب متردد حيال ترشيح هاسيت لرئاسة الفيدرالي

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تردداً حيال ترشيح كيفن هاسيت لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما زاد من الشكوك حول مسار تحديد الرئيس القادم للبنك المركزي. وقال ترامب إنه إذا ترك هاسيت منصبه كمدير للمجلس الاقتصادي الوطني.

فإن ذلك سيحرم الإدارة من أحد أهم المتحدثين باسمها في الشؤون الاقتصادية. ويعتبر هاسيت من أبرز المرشحين لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وأضاف ترامب موجهاً حديثه إلى هاسيت خلال فعالية في البيت الأبيض: أريد في الواقع أن أبقيك حيث أنت، إذا أردت أن تعرف الحقيقة. وأضاف: إذا نقلته، فإن هؤلاء في الاحتياطي الفيدرالي - وبالتأكيد الشخص الذي لدينا الآن - لا يتحدثون كثيراً. سأفقدك. هذا مصدر قلق جدي بالنسبة لي.

وتواجه مساعي ترامب لملء الشواغر في الاحتياطي الفيدرالي بالفعل عقبات في مجلس الشيوخ، الذي يتعين عليه تأكيد مرشحي الرئيس. وتعهد السيناتور توم تيليس، وهو عضو جمهوري بارز في لجنة البنوك، بمعارضة أي من اختيارات الرئيس إلى حين الانتهاء من تحقيق لوزارة العدل في الاحتياطي الفيدرالي. كما عبر أعضاء جمهوريون آخرون في مجلس الشيوخ عن اعتراضهم على التحقيق.

ولم يتطرق الرئيس إلى هذا الجدل في تعليقاته أمس، لكنه أشار إلى أن عملية الاختيار لم تحسم بعد. وكان قد قال في الآونة الأخيرة إنه يعتزم الإعلان عن مرشحه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.