الين يرتفع مع تلميح إلى تدخل مشترك مع أمريكا لدعم العملة اليابانية

ارتفع الين مقابل الدولار اليوم الجمعة بعد أن ⁠لمحت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إلى إمكانية التدخل المشترك مع الولايات المتحدة ‌لدعم عملة البلاد المتعثرة.

وقالت كاتاياما إنها "لن تستبعد أي خيارات" لمواجهة ضعف الين، الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في عام ونصف العام في وقت سابق من الأسبوع.

ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث بعد أن قلصت بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

أما الأسواق في اليابان فهي في ⁠حالة ترقب قبل أسبوع سيشهد حل رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة بينما يجتمع البنك المركزي لتحديد مسار السياسة النقدية.

وقالت مصادر لرويترز إن بعض صناع السياسة في بنك اليابان يرون فرصة لرفع أسعار الفائدة ⁠في وقت أقرب مما تتوقعه الأسواق لمواجهة ضعف الين.

وارتفع الين 0.3 بالمئة إلى 158.22 مقابل الدولار، لكنه لا يزال يتجه لتكبد خسائر 0.2 بالمئة هذا الأسبوع.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي ​يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، ليستقر عند 99.31 ​ويتجه نحو مكاسب 0.2 بالمئة ​هذا الأسبوع. واستقر اليورو عند 1.1607 دولار.

وارتفع الدولار في الجلسة الماضية بعد أن أظهرت البيانات ‌أن طلبات الأمريكيين للحصول على ‌إعانة البطالة انخفضت ⁠تسعة آلاف إلى 198 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 10 يناير. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 215 ألف طلب.

وكتب كايل رودا المحلل لدى كابيتال دوت كوم ​في مذكرة "يبدو الدولار ​أكثر ثباتا في بداية العام. جاءت بيانات طلبات إعانة البطالة وبعض استطلاعات التصنيع أفضل من المتوقع مما يقلل من الاحتمالات الضمنية لخفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية".

وفي سياق ‍منفصل، قال فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي إن البنك لن يناقش أي تغيير في أسعار الفائدة على المدى القريب إذا ظل الاقتصاد على مساره لكن أي صدمات جديدة قد تغير التوقعات.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ إنهاء دورة تيسير نقدي سريعة في ‍يونيو وأشار الشهر الماضي إلى أنه ليس في عجلة من أمره لإجراء أي تغيير في السياسة.

في حين ارتفع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة مقابل العملة الأمريكية ليصل إلى 0.6702 دولار. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5752 دولار.

بالنسبة للعملات المشفرة، انخفضت بتكوين 0.1 بالمئة إلى 95476.51 دولارا وارتفعت إيثر0.‍1 بالمئة إلى 3302.⁠48 دولار.