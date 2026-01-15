نتائج «مورغان ستانلي» تتجاوز التوقعات بدعم من إيرادات أدوات الدين



ارتفعت إيرادات المصرفيين المتخصصين في أدوات الدين لدى «مورغان ستانلي» بنسبة 93% خلال الربع الرابع، وهي أكبر قفزة على الإطلاق في وول ستريت، ما يتوج عاماً قياسياً لهذا النشاط.

ووفقاً لبيان صدر يوم الخميس، بلغت إيرادات الاكتتاب في أدوات الدين لدى المصرف 785 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 635 مليون دولار. ورفعت هذه النتائج إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى 2.41 مليار دولار، بزيادة 47% عن العام السابق، كما أعلن البنك عن تحقيق صافي دخل سنوي قياسي.

تحت قيادة الرئيس التنفيذي تيد بيك، كثف «مورغان ستانلي» نشاطه في أسواق رأس المال الخاصة بالدين، ويبرز هذا التوجه بوضوح في مشهد الذكاء الاصطناعي، حيث رتب البنك عشرات المليارات من الدولارات من إصدارات الدين خلال الربع الرابع وحده، بما في ذلك أكثر من 27 مليار دولار لصالح مركز البيانات «هايبريون» (Hyperion) التابع لشركة «ميتا بلاتفورمز».

في الوقت ذاته، بلغ صافي الأصول الجديدة في وحدة إدارة الثروات التابعة لـ«مورغان ستانلي»، وهي وحدة تحظى بمتابعة دقيقة، نحو 122.3 مليار دولار، متجاوزة التوقعات بشكل كبير.

وارتفعت أسهم «مورغان ستانلي»، التي كانت قد صعدت بنسبة 38% خلال الأشهر الـ12 المنتهية يوم الأربعاء، بنسبة 1.7% في التعاملات المبكرة ما قبل الافتتاح عند الساعة 7:30 صباحاً اليوم الخميس.

تعد نتائج «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» للربع الرابع خاتمة موسم الأرباح لأكبر البنوك الأمريكية، بعد أن أعلن «جيه بي مورغان تشيس»، و«بنك أوف أمريكا»، و«سيتي غروب»، و«ويلز فارغو» عن نتائج الأعمال في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وخلال مناقشة نتائج تلك الشركات، تعاقب التنفيذيون على الرد على أسئلة بشأن مطالبة الرئيس دونالد ترامب البنوك بوضع سقف لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان لا يتجاوز 10%.

التداول والاستثمار والصفقات الخاصة

تقدم نتائج اليوم الخميس من «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» للمستثمرين نظرة أعمق على الأنشطة الأساسية في وول ستريت، وهي التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويمهد التقلب المرتبط بإعلانات ترامب السياسية الطريق لعام استثنائي للمتداولين -خصوصاً في الأسهم- في مختلف أنحاء القطاع.

في الوقت ذاته، عادت شهية المخاطر إلى مشهد الصفقات بعد توقف سببه الرسوم الجمركية في النصف الأول من العام الماضي.

وحقق متداولو الأسهم لدى «مورغان ستانلي»، الذين سجلوا في وقت سابق من العام أفضل أداء لهم في الربعين الثاني والثالث، إيرادات بلغت 3.67 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. وبلغ إجمالي إيرادات التداول 5.43 مليارات دولار، وهو أقل قليلاً من التوقعات.

نفّذ «مورغان ستانلي» أول استحواذ له تحت قيادة «بيك» خلال هذا الربع، بعد اتفاقه على شراء شركة «إيكويتي زين» (EquityZen)، وهي منصة تداول للأسهم في الشركات الخاصة. ويعد هذا الاستحواذ مثالاً على جهود وول ستريت للتوسع في التعامل مع الشركات الخاصة ومسؤوليها التنفيذيين، في ظل ميل العديد من الشركات الناشئة للبقاء، خصوصاً لفترة أطول.