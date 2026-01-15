بلغت مستوى قياسياً.. 14 تريليون دولار أصول «بلاك روك» وسط تسارع تدفقات الصناديق

جذبت «بلاك روك» إجمالي سيولة من المتعاملين بلغت 342 مليار دولار خلال الربع الرابع، لتصل قيمة الأصول إلى مستوى قياسي عند 14 تريليون دولار، فيما تدمج الشركة مجموعة من الاستحواذات التي أنجزتها في الآونة الأخيرة بهدف التحول إلى قوة مؤثرة في الأسواق الخاصة.

وقالت «بلاك روك»، يوم الخميس، في بيان الإعلان عن النتائج المالية السنوية والفصلية، إن المستثمرين أضافوا صافي 268 مليار دولار إلى صناديق الاستثمار طويل الأجل التابعة للشركة، من بينها 181 مليار دولار جرى ضخها في وحدات الصناديق المتداولة، التي بلغت قيمتها الإجمالية حالياً 5.5 تريليونات دولار. وقد دفعت حصيلة الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي إجمالي التدفقات السنوية، بما يشمل صناديق أسواق المال وإدارة السيولة، إلى 698 مليار دولار، لتحقق مستوى قياسياً جديداً.

تجاوز صافي التدفقات إلى صناديق الاستثمار طويل الأجل متوسط توقعات المحللين عند 232 مليار دولار في مسح أجرته «بلومبرغ». كما تضمنت النتائج المالية لأول مرة إحدى أكبر صفقات التعهيد على الإطلاق في القطاع، وهي الخطوة التي اتخذها «سيتي غروب» بنقل 80 مليار دولار من أصول المتعاملين الأثرياء الاستثمارية إلى «بلاك روك» لإدارتها.

قال المدير التنفيذي لاري فينك، في البيان، إن «المتعاملين من جميع أنحاء العالم يسعون إلى زيادة التعاون مع (بلاك روك). اتسع نطاق الأعمال قيد الإعداد على مستوى المنتجات والمناطق، ليشمل التفويضات بإدارة الاستثمارات في الأسواق العامة والخاصة، والتكنولوجيا والبيانات، وقنوات التواصل مع المتعاملين، وجذبهم، وخدمتهم».

ارتفعت الربحية المعدلة لسهم «بلاك روك» خلال الفترة بنسبة 10% على أساس سنوي لتبلغ 13.16 دولاراً، متجاوزة متوسط توقعات المحللين عند 12.28 دولاراً. فيما صعدت الإيرادات 23% إلى 7 مليارات دولار، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

كذلك ارتفعت نفقات التشغيل خلال الربع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 5.3 مليارات دولار، مع مواصلة «بلاك روك» التوسع القوي في الأسواق الخاصة.

«بلاك روك» تعزز مكانتها في الائتمان الخاص

لا تزال شركة إدارة الأصول في خضم تحويل نفسها من لاعب رئيسي في الأسهم، والسندات، والأسواق العامة إلى إحدى أكبر الشركات في أسواق الائتمان الخاص والبنية التحتية عالمياً، إذ أنفق فينك نحو 28 مليار دولار للاستحواذ على «غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز»، و«إتش بي إس إنفستمنت بارتنرز» (HPS Investment Partners)، و«بريكن» (Preqin)، في واحدة من أكبر موجات الصفقات التي تبرمها الشركة سعياً إلى التحول إلى قوة مؤثرة في استثمارات وبيانات الأسواق الخاصة.

وتواصل «بلاك روك» دمج الشركات بعد الاستحواذات، التي اختتمتها في يوليو بإتمام صفقة الاستحواذ على «إتش بي إس»، المتخصصة في الائتمان. كما تعتزم طرح منتجات جديدة جرى تسويقها إلى المستثمرين الأفراد الأثرياء، وبرامج التقاعد ذات المساهمة المالية المحددة، مثل برامج التقاعد «401K».

كما جذبت الشركة سيولة قدرها 15.6 مليار دولار في شكل أصول بديلة سائلة وتلك الخاصة في الربع الرابع.

ارتفعت أسهم «بلاك روك» 13.4% خلال الاثني عشر شهراً الماضية المنتهية الأربعاء، متخلفة عن مكاسب بنسبة 18.6% حققها مؤشر «إس آند بي 500».