نتفليكس توقع اتفاقاً عالمياً لبث أفلام سوني بيكتشرز بعد عرضها سينمائيا

أعلنت نتفليكس وسوني بيكتشرز إنترتينمنت ⁠اليوم الخميس اتفاقاً جديداً يتيح لعملاء نتفليكس حول العالم ‌مشاهدة أفلام مثل (سبايدر مان: بيوند ذا سبايدر فيرس) بعد عرضها في دور السينما.

وبموجب الاتفاق متعدد السنوات، تصبح نتفليكس الوجهة الحصرية لبث أفلام سوني بيكتشرز بعد عرضها في دور السينما وإصدارها عبر منصات ⁠المشاهدة الإلكترونية.

وسيبدأ تطبيق الاتفاق تدريجياً في وقت لاحق من العام مع إتاحة حقوق العرض في مناطق محددة، على أن تتاح الأفلام بشكل كامل عالمياً في ⁠أوائل 2029.

ومن بين عناوين سوني بيكتشرز الأخرى التي من المقرر عرضها على نتفليكس بموجب هذا الاتفاق الجديد (ذا ليجند أوف زيلدا)، سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة ​من إنتاج نينتندو، و(نايتنجيل) من بطولة داكوتا ​وإيل فانينج وأفلام المخرج ​الحائز على جائزة الأوسكار سام مينديز الأربعة عن فرقة البيتلز.

يمنح الاتفاق نتفليكس ‌تدفقا مستمرا من ‌الأفلام التجارية للجمهور ⁠العالمي في ظل تنامي اعتمادها على المحتوى المرخص. وتملك الشركة حاليا حقوقا مماثلة لأفلام سوني بيكتشرز في مناطق مختارة مثل الولايات المتحدة وألمانيا وجنوب ​شرق آسيا.

وبالنسبة ​لسوني، يضمن هذا الاتفاق منصة لعرض أفلامها التي تطرح في دور السينما، في وقت تعيد فيه شركات ‍الإنتاج السينمائي النظر في استراتيجيات التوزيع على المدى الطويل مع تأثير خدمات البث الرقمي على عادات المشاهدة السينمائية.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع سعي نتفليكس للاستحواذ على أصول الإنتاج السينمائي والبث الرقمي لوارنر برازرز ديسكفري ‍في صفقة تشير التقديرات إلى أنها تبلغ 72 مليار دولار.

وتضم مكتبة أفلام سوني أفلاماً مثل (أنشارتد) و(إني وان بات يو وفينم: ذا لاست دانس) و(إت إندز ويذ أس).

ولم تفصح الشركتان عن التفاصيل المالية للاتفاق.



