«بلاك روك» و«غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» تتفوق في «وول ستريت»

حققت ثلاثة من أكبر البنوك الأمريكية، بلاك روك، غولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، أداءً قياسياً في الربع الرابع من 2025، مؤكدين قوة موقعهم في الأسواق العالمية.

بلاك روك سجلت أصولاً قياسية عند 14 تريليون دولار، مدفوعة بتدفقات صافية للعملاء، بقيمة 342 مليار دولار، بما فيها 181 مليار دولار في الصناديق المتداولة.

كما ارتفعت الربحية المعدلة للسهم 10 %، إلى 13.16 دولاراً، والإيرادات 23 % إلى 7 مليارات دولار. الشركة عززت حضورها في الأسواق الخاصة والاستثمارات البديلة، عبر استحواذات استراتيجية، لتصبح قوة مؤثرة في إدارة الأصول العامة والخاصة.

أما غولدمان ساكس، فحققت أعلى إيرادات تداول أسهم في تاريخ وول ستريت، بـ 4.31 مليارات دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق. صافي إيرادات البنك لعام 2025 بلغ 58.3 مليار دولار، مع رسوم خدمات مصرفية استثمارية قياسية للربع الرابع 2.58 مليار دولار.

البنك وسّع أعمال إدارة الأصول والثروات عبر استحواذات، مثل «Innovator Capital» و«Industry Ventures»، ورفع توزيعاته النقدية إلى 4.50 دولارات للسهم.

في المقابل، شهد مورغان ستانلي طفرة تاريخية في إيرادات أدوات الدين بنسبة 93 %، لتصل إلى 785 مليون دولار، فيما ارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية 47 %، إلى 2.41 مليار دولار.