النفط يهبط 4% وسط تراجع المخاطر الجيوسياسية وزيادة المخزونات

هوت أسعار النفط بأكثر من 4 %، أمس، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدأت المخاوف من تصعيد عسكري محتمل في إيران، فقد انخفض خام برنت 2.85 دولار أو 4.3% إلى 63.67 دولاراً للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط 2.74 دولار أو 4.4% إلى 59.28 دولاراً.

وتأتي التراجعات، بعد أن أشار ترامب إلى «تراجع حدة حملة القمع الإيرانية ضد الاحتجاجات»، مؤكداً أنه لا توجد خطط حالية لإجراءات عسكرية، ما خفض علاوة المخاطر، التي ارتفعت في الأيام الماضية، ومع ذلك يحذر محللون من استمرار التوترات في المنطقة، ما قد يحافظ على تقلبات الأسعار.

على صعيد العرض، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين أكثر من التقديرات، في حين بدأت فنزويلا في استئناف صادراتها بعد تخفيضات الإنتاج المرتبطة بالعقوبات الأمريكية.

أما الطلب فأشارت أوبك إلى استمرار التوازن شبه التام بين العرض والطلب في 2026، مع توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط في 2027 بوتيرة مشابهة للعام الحالي.

كما سجلت واردات الصين من النفط الخام في ديسمبر ارتفاعاً بنسبة 17% عن العام الماضي، مع وصول حجم الواردات اليومية إلى أعلى مستوى على الإطلاق، ما يعكس استمرار نمو الاستهلاك العالمي رغم التوترات الجيوسياسية.