صفقة بـ10 مليارات دولار بين «أوبن إيه آي» و«سيريبراس»

وقعت شركة «أوبن إيه آي» اتفاقية متعددة السنوات لاستخدام عتاد شركة «Cerebras Systems» بقدرة حوسبة تصل إلى 750 ميجاواط، في تحالف يدعم التوسع السريع للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي لـ«أوبن إيه آي»، بحسب «بلومبرج». ووفق بيان مشترك، ستستخدم «أوبن إيه آي» عتاد شركة «سيريبراس» لزيادة قوة الحوسبة بهدف تحقيق زمن استجابة أسرع عند تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وسيتم بناء البنية التحتية على مراحل متعددة تمتد حتى عام 2028، على أن تستضيفها منشآت «سيريبراس». ورغم عدم الإفصاح عن شروط الاتفاق، قدر أشخاص مطلعون على الصفقة قيمتها بأكثر من 10 مليارات دولار. وتعتبر «سيريبراس» مملوكة جزئياً لشركة «جي 42» التي تسهم بنيتها التحتية من مراكز البيانات والحواسيب الفائقة في تحقيق الأهداف التقنية التي تسعى إليها هذه الصفقة.

وقال جريج بروكمان، الشريك المؤسس ورئيس «أوبن إيه آي» إن هذه الشراكة ستجعل «تشات جي بي تي» ليس الأكثر قدرة فحسب، بل الأسرع في العالم بين منصات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن هذه السرعة سوف تساعد في فتح الجيل القادم من حالات الاستخدام واستقطاب المليار مستخدم التالي للذكاء الاصطناعي.

وتعد «سيريبراس» شركة ناشئة في أشباه الموصلات، طورت نهجاً فريداً لمعالجة البيانات باستخدام شرائح ضخمة للغاية. وتسعى الشركة لنشر تقنيتها على نطاق واسع لمنافسة الشركة الرائدة في السوق «إنفيديا». كما تدير الشركة مراكز بيانات لعرض قدرات مكوناتها وتحقيق إيرادات متكررة. وتتيح صفقات كبيرة مثل هذه من الاستفادة من عشرات المليارات من الدولارات التي يتم ضخها حالياً في البنية التحتية الخاصة بحوسبة الذكاء الاصطناعي.

أما بالنسبة إلى «أوبن إيه آي»، فإن هذه الاتفاقية تمثل أحدث سلسلة من الصفقات العملاقة الخاصة بمراكز البيانات الهادفة إلى توسيع قدراتها الحاسوبية، في رهان غير مسبوق من قطاع التكنولوجيا على استمرار الطلب المتصاعد على أدوات الذكاء الاصطناعي كثيفة استهلاك الطاقة.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت «إنفيديا» عزمها استثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في «أوبن إيه آي» لبناء بنية تحتية ومراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بطاقة لا تقل عن 10 جيجاواط. وفي أكتوبر، أعلنت شركة شركة «إيه إم دي» أنها ستوفر لـ«أوبن إيه آي» وحدات معالجة رسومية بطاقة 6 جيجاواط على مدار سنوات عدة.