الصين تسجل فائضاً تجارياً قياسياً في 2025

أعلنت الصين، أمس، تسجيل فائض تجاري ⁠غير مسبوق يناهز 1.2 تريليون دولار في 2025 مدفوعاً بازدهار الصادرات إلى أسواق ‌غير الولايات المتحدة، إذ يسعى المنتجون إلى توسيع نطاق أعمالهم عالمياً لمواجهة الضغوط المستمرة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ⁠تسعى إلى إبطاء قوة الإنتاج الصينية بتحويل الطلبات الأمريكية إلى ​أسواق جديدة.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد المتخصصين في شؤون آسيا لدى «إتش.إس.بي.سي»: «لا يزال الاقتصاد الصيني يتمتع بقدرة تنافسية استثنائية، وبينما يعكس هذا مكاسب في الإنتاجية والتطور التكنولوجي المتزايد ⁠لدى المصنعين الصينيين، فإنه يعود أيضاً إلى ضعف الطلب المحلي وما يترتب عليه من فائض في الطاقة الإنتاجية».

وأشارت بيانات الجمارك الصادرة الأربعاء إلى أن الفائض التجاري السنوي بلغ 1.189 تريليون دولار.

وقال وانغ جون، نائب رئيس إدارة الجمارك الصينية في مؤتمر صحفي عقب صدور البيانات: «مع تنوع الشركاء التجاريين، تعززت قدرة الصين على مواجهة المخاطر بشكل ملحوظ».

وقال تشيوي تشانغ، كبير المحللين لدى بينبوينت لإدارة الأصول: «يسهم النمو القوي للصادرات في تخفيف ضعف الطلب المحلي».