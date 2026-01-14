احتمالات تعطّل الإمدادات ترفع أسعار النفط

واصلت أسعار ⁠النفط ارتفاعها، إذ لم تفلح توقعات زيادة إمدادات النفط الخام ‌من فنزويلا في تجاوز أثر المخاوف بشأن إيران، المنتج الرئيس للخام، واحتمالية تعطّل إمدادات.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.6% مسجلاً 65.53 دولاراً للبرميل، مسجلة أعلى ⁠مستوى لها منذ منتصف نوفمبر.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.5% إلى 60.99 دولاراً.

وقال جون إيفانز، المحلل لدى «⁠بي.في.إم أويل أسوسيتس»: سوق النفط تشهد تكون نوع من الحماية السعرية في مواجهة العوامل الجيوسياسية، مسلطاً الضوء على احتمال استبعاد الصادرات الإيرانية والتوتر في فنزويلا والمحادثات بشأن الحرب ​الروسية الأوكرانية وقضية جرينلاند.

وأشارت بيانات من مجموعة بورصات لندن إلى أن علاوة ‍«برنت» فوق خام دبي القياسي في الشرق الأوسط ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو في ظل التوتر الجيوسياسي في إيران وفنزويلا.

وأشار «باركليز» في مذكرة له إلى أن الاضطرابات في إيران أضافت، بحسب رأينا، ما بين ثلاثة ‍وأربعة دولارات للبرميل علاوة مخاطر جيوسياسية على أسعار النفط.

وتظهر بيانات من شركتي «كبلر» و«فورتيكسا» ​أن إيران لديها كمية قياسية من النفط المخزن في البحر تعادل إنتاج نحو 50 يوماً، وذلك وسط انخفاض مشتريات الصين بسبب ‌العقوبات وسعي طهران ‌لحماية إمداداتها من خطر الهجمات الأمريكية.

ومن ⁠المتوقع أن تستأنف فنزويلا صادرات النفط قريباً بعد الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادور.