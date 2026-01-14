احتمالات تعطّل الإمدادات ترفع أسعار النفط

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.6% مسجلاً 65.53 دولاراً للبرميل، مسجلة أعلى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.5% إلى 60.99 دولاراً.
وقال جون إيفانز، المحلل لدى «بي.في.إم أويل أسوسيتس»: سوق النفط تشهد تكون نوع من الحماية السعرية في مواجهة العوامل الجيوسياسية، مسلطاً الضوء على احتمال استبعاد الصادرات الإيرانية والتوتر في فنزويلا والمحادثات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية وقضية جرينلاند.
وأشار «باركليز» في مذكرة له إلى أن الاضطرابات في إيران أضافت، بحسب رأينا، ما بين ثلاثة وأربعة دولارات للبرميل علاوة مخاطر جيوسياسية على أسعار النفط.
وتظهر بيانات من شركتي «كبلر» و«فورتيكسا» أن إيران لديها كمية قياسية من النفط المخزن في البحر تعادل إنتاج نحو 50 يوماً، وذلك وسط انخفاض مشتريات الصين بسبب العقوبات وسعي طهران لحماية إمداداتها من خطر الهجمات الأمريكية.