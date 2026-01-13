تعافي منصة إكس من عطل أثر على آلاف المستخدمين عالمياً

أفاد موقع ⁠داون ديتيكتور دوت كوم بانحسار عطل في خدمة ‌منصة إكس اليوم الثلاثاء بعد إبلاغ آلاف المستخدمين في أنحاء العالم عن مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي.

وذكر داون ديتيكتور الذي يتتبع أعطال المواقع الإلكترونية أن العطل بدأ في حوالي ⁠الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وبلغت ذروته بتلقي أكثر من 28300 بلاغ من المستخدمين في الولايات المتحدة عن ⁠وجود مشكلات في المنصة المملوكة للملياردير إيلون ماسك قبل أن يقل عدد البلاغات إلى نحو 700. وأضاف الموقع إن عدد البلاغات في ​بريطانيا انخفض لنحو 130 بلاغاً من أعلى ​مستوى فوق ثمانية ​آلاف بلاغ، في حين شهدت كندا انخفاضاً في عدد المشكلات ‌بعد أن ‌تجاوزت 3200 ⁠بلاغ في وقت سابق من اليوم. ويتتبع داون ديتيكتور الأعطال عن طريق جمع تقارير عن الحالة من عدد من المصادر.

ولم ​ترد الشركة ​بعد على طلب من رويترز للتعليق على سبب العطل.

وقد يختلف العدد الفعلي للمستخدمين المتأثرين ‍عن العدد المعروض على موقع داون ديتيكتور، إذ يتم إرسال بلاغات من المستخدمين.

وفي نوفمبر 2025، تسبب انقطاع في خدمة كلاود فلير في منع الوصول إلى ‍إكس لفترة وجيزة بعد أن أدى خلل في إعدادات الأمان إلى تعطل نظام حركة البيانات الخاص بها. وبعد أيام قليلة، أخرج انقطاع آخر إكس عن الخدمة لدى آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة.