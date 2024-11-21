بتكوين تحبو بثبات إلى 100 ألف دولار

اقتربت بتكوين أكثر من حاجز المئة ألف دولار، أمس، وسط توقعات بأن يسهم نهج تنظيمي أكثر تقبلاً للعملات المشفرة، في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، في ازدهار القطاع. وسجلت بتكوين في أحدث تعاملات 98367 دولاراً.

وذكرت بلومبرغ نيوز أن فريق ترامب يجري مناقشات مع قطاع الأصول الرقمية بشأن إنشاء منصب جديد في البيت الأبيض، مخصص فقط لسياسات العملات المشفرة.

وزاد سعر بتكوين بأكثر من الضعف هذا العام، وارتفع بنحو 40 % في الأسبوعين الماضيين، منذ انتخاب ترامب، وانتخاب مجموعة من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونغرس.

وعبّر ترامب عن دعمه للأصول الرقمية خلال حملته الانتخابية، ووعد بجعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في الكوكب»، وتكوين مخزون وطني من بتكوين.

وتدفق أكثر من أربعة مليارات دولار إلى صناديق بتكوين المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة منذ الانتخابات. وكان هناك ظهور قوي هذا الأسبوع للتداولات على صندوق بلاك روك المتداول في البورصة، حيث زادت خيارات الشراء على البيع.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة، بالتزامن مع سعر بتكوين، وقفزت أسهم شركة تعدين بتكوين مارا القابضة بنحو 14 % الليلة الماضية، وصعد سهم شركة مايكروستراتيجي، وهي شركة برمجيات خاسرة، كانت تشتري بتكوين، عشرة في المئة، لتتجاوز قيمتها السوقية 100 مليار دولار.