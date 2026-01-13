بعد تهديد ترامب.. محافظو بنوك مركزية عالمية يدعمون جيروم باول

أكد ⁠مصدران أن مسؤولي بنوك مركزية عالمية يعتزمون ‌إصدار بيان منسق لدعم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول اليوم الثلاثاء بعد تهديد إدارة ترامب بتوجيه اتهامات جنائية له.

وأوضح المصدران، اللذان طلبا ⁠عدم نشر اسميهما، لرويترز أن البيان المتوقع أن يحمل توقيعات محافظي بنوك مركزية من أنحاء العالم، سيدعم باول ويشدد ⁠على أهمية استقلالية البنك المركزي.

وذكر أحدهما أن البيان، الذي خضع لتعديلات واسعة خلال اليوم الماضي، لا يزال قيد الإعداد، ولم ​يتضح عدد الموقعين عليه حتى الآن، ​لكن الباب سيظل ​مفتوحا لانضمام المزيد لاحقا.

ويتعلق التحقيق الجنائي الذي تجريه الإدارة ‌الأمريكية رسميا بتجديد ‌مقر مجلس ⁠الاحتياطي، لكن باول وصفه بأنه "ذريعة" لكسب نفوذ رئاسي على أسعار الفائدة.

وأثارت هذه الخطوة بالفعل انتقادات من ​الأوساط المالية ​وأعضاء كبار في الحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترامب.

ويخشى محافظو البنوك المركزية من أن ‍يؤدي النفوذ السياسي على مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تقويض الثقة في التزام البنك بالوصول إلى معدل التضخم المستهدف، الأمر الذي ربما يرفع معدلات التضخم ويزيد تقلبات الأسواق ‍العالمية.

وباعتبار الولايات المتحدة الاقتصاد المهيمن عالميا، فإن أي ارتفاع في التضخم ربما يمتد إلى الأسواق الدولية، مما يعقد جهود البنوك المركزية الأخرى للحفاظ على استقرار الأسعار.