النفط يصعد وسط مخاوف من تعطل الإمدادات الإيرانية

ارتفعت أسعار النفط اليوم ⁠الثلاثاء بعدما طغت المخاوف المتزايدة المحيطة بإيران واحتمال تعطل ‌الإمدادات على فرص زيادة إمدادات الخام من فنزويلا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة مسجلة 64.15 دولارا للبرميل لتحوم بالقرب من أعلى مستوى ⁠في شهرين الذي سجلته في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا، أو 0.5 بالمئة لتسجل 59.⁠78 دولارا، وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من ديسمبر الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

وتواجه إيران، وهي واحدة من أكبر ​منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أكبر مظاهرات ​مناهضة للحكومة منذ ​سنوات، مما أثار تحذيرا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمال ‌القيام بعمل عسكري ‌بسبب العنف ⁠ضد المتظاهرين.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن من المتوقع أن يجتمع ترامب مع كبار مستشاريه في وقت لاحق الثلاثاء لمناقشة الخيارات بشأن إيران. وقال ​الرئيس الأمريكي ​يوم الاثنين إن أي دولة ستتعامل تجاريا مع إيران ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على أي ‍أعمال تجارية مع الولايات المتحدة. وذكر بنك باركليز في مذكرة "أضافت الاضطرابات في إيران حوالي 3-4 دولارات للبرميل كعلاوة مخاطر جيوسياسية في أسعار النفط، من وجهة نظرنا".

وتترقب الأسواق أيضا احتمالات طرح ‍إمدادات إضافية من النفط الخام من فنزويلا.

وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قال ترامب في الأسبوع الماضي إن من المقرر أن تسلم حكومة كراكاس ما يصل إلى 50 مليون برميل نفط، الخاضع للعقوبات الغربية، ‍إلى الولايات المتحدة.