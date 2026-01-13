«أنثروبيك» توسّع خدمات الذكاء بالرعاية الصحية

أعلنت شركة «أنثروبيك» عن إطلاق نسخة من مساعدها الذكي «كلود» مخصصة لقطاع الرعاية الصحية، ومتوافقة مع قانون حماية البيانات الصحية الأمريكي (HIPAA)، ما يتيح للمستشفيات ومقدمي الخدمات الطبية والمرضى التعامل الآمن مع البيانات الصحية المحمية.

كما دمجت الشركة قواعد بيانات علمية وطبية مع قدرات متقدمة للبحث البيولوجي.

وعلى مستوى الأفراد، بات بإمكان المستخدمين استيراد بياناتهم الصحية من تطبيقات مثل «أبل هيلث» لتجميع سجلاتهم الطبية ومشاركتها مع الأطباء.

وأكدت الشركة أن بيانات المرضى لن تُستخدم في تدريب النماذج.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان منافستها «أوبن إيه آي» أدوات طبية مشابهة، في مؤشر على تصاعد المنافسة داخل قطاع الرعاية الصحية، رغم المخاوف المرتبطة بالخصوصية وسلامة القرارات الطبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويشهد قطاع الرعاية الصحية اهتماماً متزايداً من شركات الذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون، ويأتي ذلك في ظل سباق محتدم بين شركات كبرى مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» لتوسيع استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في مجالات حساسة تتطلب أعلى معايير الأمان والامتثال التنظيمي.